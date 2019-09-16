12'nci kattan düşen 4 yaşındaki Başak Cemre öldü

Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Apartmanın 12'nci katındaki daire oturan Kuru ailesinin kızları Başak Cemre, iddiaya göre uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı. Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, pencereden düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne götürülen minik kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başak Cemre Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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