5 milyon liralık 10 operasyon

10 farklı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 kaçak puro, 950 bin boş sigara makaronu, 130 bin cinsel güç artırıcı ilaç, 300 bin gümrük kaçağı şarj aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Su bayisi süsü verdiler; kaçak ilaçları sattılar

Cinsel içerikli ilaçlar su bayisi görünümü verilmiş bir adresten çıktı. Bir haftalık sürede düzenlenen seri operasyonlarda; suç faaliyetlerinde kullanılan bir araca ve ambalajlama makinalarına da el konuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.