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Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı

'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Ç. (33) tarafından çıkan tartışmada göğsünden ve bacaklarından bıçaklanan Ç. (31) ağır yaralandı. Elif Ç., hastanede tedaviye alınırken, kısa süre sonra yakalanan Tolga Ç. mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 21:35
Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi Namazgah Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk sahibi Elif Ç., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tolga Ç. ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Tolga Ç., yanındaki bıçakla eşini göğüs ve bacaklarından yaraladı.

Elif Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ç. ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Ç., daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan Tolga Ç.'yi olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta bıçakladı
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