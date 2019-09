Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı

Olay dün Kardeşköy Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Gökhan C., eşi Fatma C.'nin annesinin vefatı dolayısıyla taziye evine gitti. Burada, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'la (28) karşılaşan Gökhan C., Ardıç'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri Gökhan C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Katil sosyal medyadan mesaj yolladı

Eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'ı bıçaklayarak öldüren ve firari durumda olan cinayet zanlısı Gökhan C., dün gece sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak eşini ne kadar çok sevdiğini söyledi. Zanlı Gökhan C. sosyal medya hesabından, "Canlarım sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Elbet bu kötü günler bitecek. Sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi de çok seviyorum, Allah'a emanet olun" sözleri ile paylaşımda bulundu.

Güvenlik güçleri cinayet zanlısı Gökhan C.'yi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.



