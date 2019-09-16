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Gaziosmanpaşa'da 'ye ateş açtılar

Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından . Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından  çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 06:43 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 08:09
Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar

Alınan bilgiye göre, Metris Cezaevi'nin karşısındaki Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki Residans 'ye 34 UEL 85 plakalı lüks bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 zanlı, otomatik silahla buradaki bir iş yerini kurşunladı.

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Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar
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