Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar

Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 16.9.2019 06:43Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 08:09
Alınan bilgiye göre, Metris Cezaevi'nin karşısındaki Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki Residans AVM'ye 34 UEL 85 plakalı lüks bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 zanlı, otomatik silahla buradaki bir iş yerini kurşunladı.