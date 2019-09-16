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Kan donduran haberi: Genç kadını elleri domuz bağıyla bağlı çıplak halde buldular!

İzmir'den gelen haberi kan dondurdu! İzmir'in Konak ilçesine bağlı emniyet ekipleri gelen ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında vücudunda darp izi olduğu belirlenen Dilek B., evde çıplak halde elleri ve ayakları arkadan domuz bağıyla bağlı haşde buşundu; kaçan zanlı ise Narlıdere'de yakalandı; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 09:36
Kan donduran son dakika haberi: Genç kadını elleri domuz bağıyla bağlı çıplak halde buldular!

Polis ekipleri eve operasyon yaptıkları sırada Dilek B.'nin çıplak halde işkence gördüğünü ellerinin ve ayaklarının da domuz bağıyla bağlı olduğunu gördü; İzmir'den gelen haberinin detayları haberimizde. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Kadın ve çocuklarla ilgili ihbarlara öncelik verin. Alarma geçin" talimatı bir kadının hayatını kurtardı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine kısa sürede adrese gitti. Zili çalan polisler kapı açılmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Polis, kadını el ve ayakları arkadan birbirine iple bağlı çıplak halde buldu. Kaçan zanlı, sahte kimlikle Narlıdere'de yakalandı.

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Kan donduran son dakika haberi: Genç kadını elleri domuz bağıyla bağlı çıplak halde buldular!
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