Kan donduran son dakika haberi: Genç kadını elleri domuz bağıyla bağlı çıplak halde buldular!

Polis ekipleri eve operasyon yaptıkları sırada Dilek B.'nin çıplak halde işkence gördüğünü ellerinin ve ayaklarının da domuz bağıyla bağlı olduğunu gördü; İzmir'den gelen son dakika haberinin detayları haberimizde. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Kadın ve çocuklarla ilgili ihbarlara öncelik verin. Alarma geçin" talimatı bir kadının hayatını kurtardı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine kısa sürede adrese gitti. Zili çalan polisler kapı açılmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Polis, kadını el ve ayakları arkadan birbirine iple bağlı çıplak halde buldu. Kaçan zanlı, sahte kimlikle Narlıdere'de yakalandı.