Son depremler: 16 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Yurtta yaşanan son depremlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. 16 Eylül tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini an be an yayınlanmaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.21'de deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 2.4 olarak kaydedildi. İşte 16 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler güncel listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER 16 EYLÜL 2019

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.16 07:21:41 38.1090 44.4412 20.6 -.- 2.4 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.09.16 05:42:48 36.0847 27.5842 8.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.16 03:35:05 39.0860 27.8347 10.2 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.09.16 03:05:48 41.5732 24.6793 5.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.16 02:19:27 40.4662 41.7917 7.8 -.- 2.1 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.09.15 21:55:32 35.6813 34.8497 13.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.15 20:45:06 37.7978 29.6410 10.2 -.- 3.3 3.2 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.15 18:22:27 39.5738 26.0312 11.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 17:52:47 38.7115 26.3930 7.5 -.- 2.6 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel 2019.09.15 17:27:48 39.0157 26.1270 7.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 12:48:57 40.6625 27.5083 5.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.15 11:49:03 37.6683 26.7472 4.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 10:24:05 39.6282 44.5157 8.7 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.09.15 09:55:44 37.1120 43.1217 8.9 -.- 2.0 -.- IRAK İlksel 2019.09.15 09:40:50 39.1550 27.7197 4.0 -.- 2.3 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.09.15 09:32:21 37.7583 29.4013 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.09.15 09:27:11 39.6803 44.4625 8.4 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel 2019.09.15 07:26:15 38.0417 26.8763 9.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 06:42:16 40.7703 28.7325 16.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.15 06:32:27 37.4678 26.6733 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 06:08:08 40.6773 35.2917 5.8 -.- 2.7 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM) İlksel 2019.09.15 05:54:07 36.0348 29.7925 5.0 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 05:29:15 37.4070 35.6240 7.5 -.- 1.1 -.- DAMYERI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.09.15 05:06:54 35.3898 23.5135 19.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 04:56:36 39.8780 39.2065 11.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel 2019.09.15 04:27:14 38.5532 31.5578 4.8 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel