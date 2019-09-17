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Arkadaşını vuran adamın anlattıkları şoke etti

’da, açılışını yaptığı işyerine arkadaşlarını da çağıran Ali A., yaptıkları sohbet sırasında 25 yaşındaki arkadaşı ’ni silahla vurarak öldürdü. Ali A., ifadesinde, “Silah boş zannediyordum. Şakalaşırken silah ateş aldı. Çok pişmanım, çok yakın arkadaşımı vurdum.” dediği öne sürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 19:20
Arkadaşını vuran adamın anlattıkları şoke etti

Şarküteri sahibi Ali A., geçen Pazar günü Maltepe, Başıbüyük Yolu üzerinde yeni bir işyeri açtı. Açılışa yakın arkadaşlarını da davet ederek küçük bir parti düzenledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet ederken kendi aralarında şakalaşmaya başladılar. Bu sırada Ali A.'nın elindeki silah ateş aldı. Göğsünden vurulan Ali Kayadibi, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Polise teslim olan Ali A'nın ifadesi alındı. Gözyaşları arasında ifade veren Ali A., "İşyeri açılışım vardı. Yakın arkadaşlarımı da çağırdım. Küçük bir eğlence düzenlemiştik.

Sohbet ederken şakalaşıyorduk. Şakalaşırken elime aldığım tabanca bir anda patladı. Arkadaşımın vurulduğunu gördüm. Silahın boş olduğunu zannediyordum. Çok pişmanım." dediği öne sürüldü.

Tabancaya el konulurken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Arkadaşını vuran adamın anlattıkları şoke etti
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