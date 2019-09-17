Bir kare 4 ölüm

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te, araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Faik Korkmaz (26), Hüseyin Yıldız (36) ve Adem Yıldız (27) öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralanmıştı. Ağır yaralılardan Metin Korkmaz (28), olaydan 3 gün sonra, Mehmet Korkmaz (30) ise 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı binada oturan Mehmet, Metin ve Faik Korkmaz'ın kardeş oldukları, olay günü kız kardeşi Necla ile kocası Hüseyin Yıldız'ı, park yeri yüzünden husumetli oldukları komşuları ile barıştırmak amacıyla eniştesinin evinin bulunduğu 75. Yıl mahallesine gittikleri öğrenildi. Korkmaz kardeşlerden geriye ise kardeşlerin en büyüğü Mehmet Korkmaz'ın aylar öncesinde eniştesi Hüseyin Yıldız ve kardeşleri ile birlikte çekildiği fotoğraf kaldı. Mehmet Korkmaz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta "Siz kardeş lafını 6 harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz" notuyla sevgisini dile getirmişti.