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Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

’da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı  dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:24

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.
TİNER VE BOYA KARIŞIMI DÖKMÜŞLER'
Ebru Berköz Karaca'nın üstüne dökülen maddenin boya ve tiner karışımı olduğu öğrenilirken, 2 zanlının Karaca'yı araba takip edip önüne keserek durdurdukları, ardından da arabadan indirerek önce beyzbol sopasıyla darp ettikleri iddia edildi. Zanlıların Ebru Berköz Karaca'nın üstüne boya ve tiner karışımı döktükleri ve şikayetini geri çekmemesi durumunda yakmakla tehdit ettikleri öğrenildi.

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Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
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