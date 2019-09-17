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'de bıçakla yaralama

'de, 10 yıl önce boşandığı eşini bıçakla yaralayan Z.K. (35) isimli kadın gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 14:40

Alınan bilgiye göre R.K. (35) Fındıklı Mahallesi'nde ikamet eden ve 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için geldi.

R.K eşine barışma teklifinde bulununca çiftin arasında tartışma çıktı ve Z.K. eski eşini bacağından bıçakla yaraladı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis, kadını gözaltına alırken, yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Maltepe'de bıçakla yaralama
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