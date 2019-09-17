Üsküp böreği tarifi: Makedonya mutfağından sofralarımıza gelen Üsküp böreği nasıl yapılır? İşte tarifi

Üsküp böreği yapımı çok zor olmasa da el lezzeti ister. Makedonya mutfaklarının bir numaralı börek çeşitlerinden olan Üsküp Böreği farklı lezzetler denemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İçerisindeki kabak ve beyaz peynirin nefis buluşmasına yediğinizde inanamayacaksınız. Peki, kahvaltı sofralarını süsleyeceğiniz lezzet; Üsküp Böreği nasıl yapılır? İşte Üsküp böreği tarifi...

ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ

Üsküp böreği malzemeleri:

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 adet rendelenmiş kabak

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir(az yağlı)

1,5 çay kaşığıkarbonat

1 demet doğranmış maydanoz

Üzeri İçin: 1 adet yumurtasarısı

2 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI:

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın.

Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın.

Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.

Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.

Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça yardımıyla sürün ve susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.