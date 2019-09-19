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hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i kadın 2 ağır yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda bir , hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:22
Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i kadın 2 ağır yaralı

Kaza saat 11.00 sıralarında Kemerburbaz-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı yönünde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halindeki minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde giden bir hafriyat kamyonuna çarptı.

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Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i kadın 2 ağır yaralı
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