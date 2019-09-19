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’ın son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi! Neslican Tay’ın sağlık durumu nasıl?

Daha önce 3 kez kanseri yenmesine rağmen 4. Kez bu hastalığa yakalanan ve tekrardan yaşam mücadelesi içine giren , sosyal medyada kansere karşı verdiği savaş ve mücadele ile tanınıyor. Son olarak gelen haberinde yoğun bakıma alındığı öğrenilen Tay’ın, bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilmişti. Özellikle verdiği güçlü mücadele sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, pek çok vatandaş ‘Neslican Tay’ın sağlık durumu nasıl’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Neslican Tay’ın son durumu hakkında son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 09:03
Neslican Tay’ın son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi! Neslican Tay’ın sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuşulanları arasında bulunuyor. Daha önce 3. Kez yendiği kansere 4. Defa yakalanan ve verdiği savaş ile sosyal medyanın gündemine oturan Neslican Tay'ın bacağında bulunan Tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmişti. Verdiği güçlü mücadele 7'den 70'e herkes tarafından takdir gören nasıl? Bilindiği üzere genç kadın geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan destekler çığ gibi büyürken, hastaneden de açıklaması geldi.

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Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti. Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...

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Neslican Tay’ın son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi! Neslican Tay’ın sağlık durumu nasıl?
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