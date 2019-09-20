Bunun adı vahşet

İstanbul'daki korkunç olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. (40) ile 6 yıl imam nikâhıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1.5 yıl önce ayrıldı. Bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine giren Ersin Ü., geçtiğimiz hafta bir haftalığına izinli çıkarak eski eşinin iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü., balkon kapısından gizlice eve girdi.

Eşini önce bıçakladı, sonra kızgın yağ döktü

YAĞI, OCAKTA KAYNATTI

Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı. Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı. 28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürüyor. Genç kadının halası, "Eski kocası hapisteydi, 1 hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. Daha önce de aralarına problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" dedi. Olay sonrası kaçan Ersin Ü. yakalanıp yeniden tutuklandı.