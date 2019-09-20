Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada (20 Eylül 2019)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için arama motorlarında yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. 20 Eylül Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını merak eden müslümanlar, bulundukları il için kesin bilgi almak istiyor. 20 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (20 EYLÜL 2019)

20 Eylül cuma namazı saatlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;