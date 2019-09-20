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Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı

'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:18
Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı

Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu'dan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiği fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

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Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı
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