‘Dur Yolcu’ya yeni imaj

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Filli Boya Çanakkale için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Zafere Selam" adıyla hayata geçirilen projeyle şehitlikler, şehitler abidesi ve "Dur Yolcu" siluetinin yanı sıra 8 ayrı köyde toplam 2 bin 100 adet köy evi ve köy okulları gibi bir çok alan özgün yapısı korunarak bakımları yapılacak. Projeye, Çanakkale Boğazı'nın simgesi haline gelen "Dur Yolcu" siluetinin boyacılar tarafından boyanmasıyla başlandı. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde yapılan protokol imza törenine Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu katıldı. İmza törenin ardından Kaşdemir, Küçükoğlu'na sembolik İstiklal Harp Madalyası takdim etti. Küçükoğlu, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için birçok projeye imza attıklarını belirterek "11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.