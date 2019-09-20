‘İki ay yetmez altı ay korunmak istiyorum’

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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın işadamı sevgilisi Caner Karaloğlu'nun, boşanma aşamasındaki eşi Elisabet Mas Vall'a fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Vall, mahkeme tarafından verilen iki aylık korunma kararını az buldu. Eşi Karaloğlu'nun Bebek'teki iki ayrı eğlence mekânında fiziksel şiddetine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İspanyol model ve tasarımcı Elisabet Mas Vall'a 2 ay koruma kararı verildi. Tedbir kararını az bulan Vall, Meksika'da tatildeyken eşinin çocuğunu kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Vall, "Tulum şehrinde otelde 2.5 yaşındaki kızımın önünde boğazımı sıktı. Nefes alamaz duruma geldim. Can havliyle bağırınca yan odadaki bakıcının duyması üzerine şans eseri kurtuldum. Darp raporu alırken eşimin çocuğu kaçırdığını öğrendim. Kızımı polis eşliğinde havaalanında buldum. En az 6 ay korunmak istiyorum" dedi.