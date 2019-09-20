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’da “Erkete” operasyonu

Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray’da bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:30
İstanbul’da “Erkete” operasyonu

Gece kulüplerinde faaliyet yürüterek uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan organize bir çete çökertildi. Polis uygulamalarını ve operasyonları haber vererek çete üyelerine erketelik yapan polisler de "Erkete" operasyonu kapsamında Organize Suçlar Şubesi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin kendilerine bilgi sızdıran polislere güvenmeyerek polis devriye araçlarını takip ettikleri ve aralarında bilgi paylaşımı yaptıkları ortaya çıktı.

ARALARINDA 3 POLİS VAR

Baskın düzenlenen adreslerde çok sayıda farklı suç unsuru bulundu. Gözaltına alınan 3'ü polis toplam 22 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İstanbul’da “Erkete” operasyonu
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