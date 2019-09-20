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'da Pazar günü bu yollar kapalı olacak

himayelerinde, (AB) Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve koordinasyonuyla düzenlenen son günü ’nde Beykoz sahil yolu trafik ışıklarından Yalıköy’e kadar 10.00-13.00 saatleri arası hariç trafiğe kapalı olacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 20:50
İstanbul'da Pazar günü bu yollar kapalı olacak
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü'nde Beykoz sahil yolu Şişecam Fabrikası trafik ışıklarından Yalıköy'e kadar 10.00-13.00 saatleri arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:
Saip Molla Caddesi Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,
Kelle İbrahim Caddesi,
Fevzi Paşa Caddesi,
Ahmet Mithat Caddesi,
Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.
Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.
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İstanbul'da Pazar günü bu yollar kapalı olacak
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