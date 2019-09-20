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İzmit’te operasyonu: 4 gözaltı

İzmit’te, bir evde yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 17:14
İzmit’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Takip başlatan polis, bir süre evi gözledi. Araştırmanın ardından ekipler eve baskın yaptı. Baskında fuhşa zorlanan Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen M.S. ve sevgilisi H.A. gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA İRTİBATA GEÇİYORLARDI

Fuhşa zorlanan kadınların ifadelerinde, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilan verip görüştükleri kişilerle evde buluştuklarını söyledikleri öğrenildi. 2 kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.S. ile H.A. adliyeye sevk edildi.

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İzmit’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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