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’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! ’da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporuna göre başta olmak üzere pek çok ilde yağış bekleniyor. Eylül ayının sonlarına doğru gelirken yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye, sağanak yağışlarda etkisini göstermeye başladı. Bu sebepten dolayı sabah saatlerinde pek çok vatandaş ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını arıyorlar. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu sizlere hazırladık…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 08:37
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

'den için sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere çok sayıda ili ilgilendiren son dakika ve raporu dün itibariyle Meteoroloji tarafından yayınlandı. Eylül ayının sonlarına doğru gelirken, hava sıcaklıkları düşmeye, sağanak yağışlar da yurt genelinde de ara ara etkisini göstermeye başladı. Tam bu noktada, İstanbul ve birçok ili uyaran MGM; gök gürültülü ve kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, yağışlara ilişkin saat bilgisi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haberimizin detaylarından İstanbul ve beraberindeki birçok ilin sıcaklık değerlerini bulabilir; Meteoroloji'nin ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?
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