Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere çok sayıda ili ilgilendiren son dakika ve hava durumu raporu dün itibariyle Meteoroloji tarafından yayınlandı. Eylül ayının sonlarına doğru gelirken, hava sıcaklıkları düşmeye, sağanak yağışlar da yurt genelinde de ara ara etkisini göstermeye başladı. Tam bu noktada, İstanbul ve birçok ili uyaran MGM; gök gürültülü ve kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, yağışlara ilişkin saat bilgisi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haberimizin detaylarından İstanbul ve beraberindeki birçok ilin sıcaklık değerlerini bulabilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.