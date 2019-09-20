Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Küçük Leyla davasında flaş gelişme! "Birilerinin dili sürçsün de..."

dakika haberi: davasında flaş gelişme! " dili sürçsün de..."

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde aniden kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davadan dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Minik Leyla'nın bugün görülen ilk davası yaklaşık 10 saat sürerken mahkemeden tutuklama kararı geldi. Öte yandan, duruşma sonrası konuşan UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan'ın söylediği sözler, davanın seyrini değiştirebilecek türden. davasında 12 tanığa dikkat çeken Özkan, flaş bir açıklamada bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:22
Son dakika haberi: Küçük Leyla davasında flaş gelişme! Birilerinin dili sürçsün de...

Geçtiğimiz sene Haziran ayında dedesinin evine bayram ziyareti için gittiği sırada aniden ortalardan kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen ilk duruşmadan dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma neticesinde mahkemeden flaş bir tutuklama kararı gelirken UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan'ın söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

KÜÇÜK LEYLA DAVASINDAN SON DAKİKA HABERİ! "BİRİLERİNİN DİLİ SÜRÇSÜN DE..."

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası ile ilgili olarak 12 tanığa dikkat çekti ve çarpıcı sözler kullandı. Leyla'nın annesi ile ilgili bir iddia öne atan Özkan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Küçük Leyla davasında flaş gelişme! "Birilerinin dili sürçsün de..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN