Torununun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Ankara'da "Emine Bulut cinayeti"nden bir ay sonra yeni bir "Ölmek istemiyorum" dehşeti yaşandı. 54 yaşındaki Fadime Tekin, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Rıza Işık (67), tarafından torununun gözü önünde bıçaklandı. 10 bıçak darbesiyle yaralanan Tekin, hastaneye kaldırılırken, Işık gözaltına alındı. İddiaya göre, Boşandığından bu yana Tekin'e rahat vermediği takıntılı koca, eski eşini takibe aldı. Tanınmamak için başına kasket geçiren cani adam torununu parka getiren Tekin'in boşluğundan faydalanıp yanına gitti. Rıza Işık 6, yıl önce boşandığı Fadime Tekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından cebinden bıçak çıkaran Işık, eski eşi Fadime Tekin'i torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, Işık'ı engellemeye çalışırken, polise haber verildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi ile yaralanan Fadime Tekin hastaneye kaldırıldı.



LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Olayın ardından tepki gösteren vatandaşları kendinden uzaklaştırmak isteyen Işık, bıçağı boynuna dayadı. Bu arada bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamaya çalıştı. Linç edilmek istenen Işık'ı, kalabalığın elinden kurtaran polis, otomobille bölgeden uzaklaştırdı. Işık gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KADINLAR YAŞAM NÖBETİ BAŞLATTI

Olayı duyan bir grup kadın, hastane önünde toplandı. Kadınlar ellerinde ölmek istemiyoruz yazan dövizleri taşıdı. Tüm kadınları 19 Eylül 18.30'da Ahmed Arif Parkı'na davet eden kadınlar yaşam nöbeti tutacaklarını söyledi.

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