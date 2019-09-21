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7500 yıl önceki

Giriş Tarihi: 21.9.2019
7500 yıl önceki Anadolu kadını
Akdeniz'in Cebelitarık bölgesinde bulunan 7 bin 500 yıllık bir kafatası, Anadolu kadınının yüz şeklini ortaya koydu. Bilim insanları, 1996'da İspanya'da bir mağaradaki kazılarda keşfedilen bir kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünü yeniden modelledi. Öldüğünde 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve DNA analizi yapılarak yeniden şekillendirilen kafatasına, bulunduğu mağaradan yola çıkılarak "Calpeia" ismi verildi. Araştırmacılar, "Calpeia"nın Anadolu'dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu ifade etti. DIŞ HABERLER
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7500 yıl önceki Anadolu kadını
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