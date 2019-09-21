‘Çukurova’dan muhteşem start

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YapımınI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", ikinci sezona nefes kesen bir bölümle başladı. Dizideki tüm sırlar da bir bir ortaya çıktı, Züleyha'nın tehditle Demir'le evli kaldığını öğrenen Yılmaz, önce Gaffur, sonra da Hünkar'dan intikamını almak üzere harekete geçti. Gaffur'u aynı kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen Yılmaz, ardından silahını Hünkar'a doğrulttu ve yaptıklarını itiraf etmeye zorladı. Fekeli, Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patlayınca Yılmaz'ın silahından çıkan kurşun Fekeli'ye isabet etti. Dizinin ikinci sezon ilk bölümü, hastaneye yetiştirilen Fekeli'nin kalbinin durduğu anda final yaptı. Dizinin hayranları, Fekeli'nin akıbetini öğrenebilmek için sosyal medyadan dizi ekibini mesaj yağmuruna tuttu."Bir Zamanlar Çukurova", yeni sezon ilk bölümü ile hayranlarını atv ekranına kilitledi. Dizinin fanı olan Demet Akalın, sosyal medyada "Sakın aramayın, açmam" mesajını dizinin başlama saatiyle paylaştı. MAGAZİN SERVİSİ