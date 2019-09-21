‘Demir Kadın’ Neslican Tay hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Neslican Tay kızımızı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi. Neslican Tay sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile milyonların takdirini toplamıştı. Protez bacağı nedeniyle kendisi için "Demir Kadın" diyen Neslican Tay tedavisine devam ederken diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürmüştü. Bir röportajında "Bacağım yok ama yaşama sevincim var" diyen Neslican Tay'ın son paylaşımında 'Yaşamayı çok fazla istiyorum' sözleri ise yürekleri dağladı.