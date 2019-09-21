Denizli'de akılalmaz olay! Eski sevgilisini vurmak isterken yanlış kadını vurdu

Denizli'de sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Mahallesi 1891 sokakta meydana gelen olay, Ali K. İsimli şahsın Sevgi Gümüş adındaki kadını yaralamasıyla oldu. 50 yaşındaki kadın kızının evine torunlarına bakmak için gitmiş ve binanın üçüncü katında oturan kızının balkonunda oturuyordu. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı.

Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi.

Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.'den daha önce de tehditler aldığını söyledi.