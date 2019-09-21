Hayata sımsıkı sarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 yıl önce Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla çift kol nakli olan Adıyamanlı Mustafa Sağır, oğullarının kollarını bağışlayan aileyi evinde ziyaret etti.Emin Konar'ın (23) Antalya'da yaşayan annesi Hatice ve babası Mustafa Konar'ı ziyaret edip, ellerini öpen Sağır ziyaretini soysal paylaşım sitesinde duyurdu: "Antalya'daki aileme misafir olduk bu dünyada tanıdığım en iyi insanlar. Her Antalya'ya geldiğimde bana kapılarını açan Mustafa abim ve eşi Hatice ablama teşekkür ederim."SABAH'A konuşan Mustafa Sağır, hayata sımsıkı sarıldığını belirterek, "Hayallerim var. Artık cep telefonu kullanıyor, mesajlaşabiliyorum. Kendi elimle fidan bile diktim. Kendi elimle diktiğim çiçeklerin kokusu bile bir başka. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi.