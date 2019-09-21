İki evlat iki büyük acı

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman'da, 6 bıçak darbesiyle öldürülen Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13) ağabeyi Muhammed İbrahim Çelik (21) de ölü bulundu. İlköğretim öğrencisi Hüseyin Nasrullah Çelik, doğum günü olan 31 Temmuz'da evine doğum pastası getirdikten sonra "Biraz dolaşacağım" diyerek çıktı, bir daha haber alınamadı. 3 gün sonra ise Boğazkaya Köyü yakınlarında 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Kamera kayıtlarından izine ulaşılan küçük yaşta çocuklara cinsel tacizden sabıkalı Murat Çekik, Antalya'da yakalanarak cezaevine konuldu. Ailenin Adana'nın Yüreğir ilçesinde babasıyla yaşayan büyük oğlu Muhammed İbrahim Çelik (21) de önceki gün Seyhan Nehri'nde ölü bulundu. Adıyaman'da kardeşinin yanına defnedilen İbrahim'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Adana polisi, İbrahim'in son görüştüğü arkadaşı ile ağabeyini "cinayet" şüphesiyle gözaltına aldı.1.5 ayda iki evladını kaybeden anne Saliha Çelik, SABAH'a konuştu. Saliha Çelik, "Yüreğim yanmıştı, şimdi ciğerimi söküp nehre attılar. Oğlum İbrahim de Hüseyinim gibi katledildi. Oğlum balık gibi yüzerdi, bunun intihar olduğuna inanmıyorum. Öldürüp, nehre attılar. Yüce adalete güveniyorum. Er geç gerçek ortaya çıkacaktır" dedi. Evlatlarının acısıyla güçlükle ayakta durabilen acılı anne şöyle devam etti: "Küçük oğlum Hüseyin'in öldürülmesinin ardından, Muhammed İbrahim her gün bana sarılır, bana teselli verir, 'Artık ben ve kız kardeşim Zeynep senin için varız' derdi. 1.5 ayda iki evlat acısı çektim. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Ben Muhammedimi Kasım ayında eline kına yakıp, askere uğurlayacaktım. Vatan görevine gönderecektim. Evimin direği yıkıldı. Cumhurbaşkanımızdan tek beklentimiz bir an evvel idam kararını çıkarmasıdır."Şüpheli şekilde ölen Muhammed İbrahim Çelik, kardeşiyle ilgili 13 Ağustos'ta SABAH'ta çıkan haberde adalet istemişti. Kardeşinin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken İbrahim, "Mahkemeye gidip o caninin gözlerinin içine bakacağız. İçimizdeki öfkeyi ve içimizden ona söylemek istediklerimizi anlar..." demişti.