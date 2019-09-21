İki genç, babalarını bıçaklayarak öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Aile içi şiddet her geçen gün artıyor. Dün de İstanbul ve Kahramanmaraş'ta iki genç, babalarını bıçaklayarak katletti. İstanbul'daki olay saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Kadir Has Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Baba Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Akın B, babasını 5 kez bıçaklayarak öldürdü ve eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ise Ali A. (54) ile eşi İsminaz A. (50) arasında kavga yaşandı. Kavgaya müdahale eden oğulları Harun A. (29), babasını kalbinden bıçakladı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali A. kurtarılamazken, Harun A. gözaltına alındı.