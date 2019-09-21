Köpeği önce vurup sonra balkondan attılar! 3 şüpheli de gözaltına alındı

16 Eylül günü akşam saat 22:00 sıralarında Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikametten silah sesi geldiği ve ikametin balkonundan bir köpeğin atıldığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Aynı gün bahse konu ikamete giden ekipler, yaptıkları incelemelerde balkonda kan izleri ve 2 adet boş kovan olduğunu ve binanın karşısındaki yol kenarında ateşli silahla öldürülmüş hayvan cesedinin bulunduğunu gördü. İkamette bulunan 34 yaşındaki Ayhan I. yakalandı.

"DUR İHTARINA RAĞMEN KAÇAN ŞÜPHELİ..."

Ekipler, ikamet sahibini aynı mahalle üzerinde bulunan bir aracın içinde gördü. Dur ihtarına rağmen kaçan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. İkamet sahibi 37 yaşındaki Seçkin Yaşar C. ile 30 yaşındaki Berat A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden Ayhan I.'nın 'Uyuşturucu madde imal veya ticareti' konusunda 15 adet suç kaydı, Seçkin Yaşar C.'nin ise 1 adet 'Evden Hırsızlık', 2 'Tehdit-Hakaret', 1 'Parada Sahtecilik' ve 2 '6284 sayılı kanuna muhalefet' olmak üzere 6 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Berat A.'nın ise çeşitli suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.