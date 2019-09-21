Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Malign mezenkimal tümör nedir? Neslican Tay’ın hastalığı Mezenkimal tümör ile ilgili bilgiler

Malign nedir? ’ın hastalığı Mezenkimal tümör ile ilgili bilgiler

Dün akşam saatlerinde hayata veda eden ve tüm Türkiye’yi yasa boğan ’ın hastalığı “” vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Genç kadın bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. 3 kez yakalandığı hastalığına 4. Kez yakalanmış ve hastalığa karşı verdiği umut dolu mücadeleyi dün akşam kaybetti. Neslican Tay ile beraber gündeme gelen hastalık Mezenkimal tümör vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Peki, nedir? Neslican Tay’ın hastalığı mezenkimal tümör ile ilgili detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 10:57
Malign mezenkimal tümör nedir? Neslican Tay’ın hastalığı Mezenkimal tümör ile ilgili bilgiler

Türkiye'ye kansere verdiği mücadele ile örnek olan Neslican Tay 4. Kez yakalandığı hastalığına dün akşam saatlerinde yenik düştü. Genç kadının hayatını kaybetmesinin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Neslican Tay ile gündeme gelen hastalık "mezenkimal tümör" vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Malign mezenkimal tümör nedir? Neslican Tay'ın hastalığı mezenkimal tümör ile ilgili detaylar haberimizde…

NESLİCAN TAY'IN HASTALIĞI "MEZENKİMAL TÜMÖR" NEDİR?

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde yüzde 55, çocuklarda yüzde 85 tir.

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebiliyor.

Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir. Benign mezenkimal tümörler ise kimi zaman hızlı büyüme eğiliminde.Bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabilmektedir. İlginç olan, mezenkimal tümörler ister malign olsun, ister benign, erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Dahası, malign tümörlerde uzun hastalıksız sağkalım değerleri yakalanabiliyor.

Tüm bu iyimser verilere rağmen, hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır.

Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazanmaktadır. Ancak üzerinde hemfikir olunmuş bir sınıflama da yoktur. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.

NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Hastaneden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenkimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malign mezenkimal tümör nedir? Neslican Tay’ın hastalığı Mezenkimal tümör ile ilgili bilgiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN