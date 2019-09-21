Ramazan ayı ne zaman hangi tarihte başlıyor? 2020 Diyanet: Ramazan bayramı tarihi!

Her sene Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanan 11 ayın sultan Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olarak tabir edilir. Kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman vatandaşlar açısından oldukça önemli olan o tarihi duyurdu. Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Peki 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? diye merak ediyorsanız işte yanıtı.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün