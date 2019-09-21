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'da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarpıp kaldırıma çıktı

'da özel halk otobüsünün yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:30
Samsun'da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarpıp kaldırıma çıktı
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitsey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı yer altı geçidinin çıkışında saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özcan Boyacı (58) idaresindeki 55 AG 387 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 07 NMU 40 plakalı otomobil, 55 AVJ 17 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 55 BF 870 plakalı otomobile çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada otobüs sürücüsü Özcan Boyacı ile otobüste yolcu olarak bulunan Hilal Durmuş (21) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Samsun'da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarpıp kaldırıma çıktı
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