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Son dakika: 17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Babasını defalarca bıçakladı!

’un ilçesinden gelen son dakika haberi adeta tüyler ürpertti. Maltepe’de bir çocuk babasını bıçaklayarak katletti. Baba ve oğlun kısa süreli tartışması kavgaya dönüşünce mahalle sakinleri ayaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi. Ceset yerinde yapılan incelemeler ise şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:12
Son dakika: 17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Babasını defalarca bıçakladı!

Önceki gece 'de yaşanan ajanslara son dakika olarak düştü. İddiaya göre Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalle sakinleri yaşanan cinayetin şokunu atlatmaya çalışırken polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahıs apar topar gözaltına aldı. Polisler mahalleye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. 17 yaşındaki A.B. isimli şahıs babası Y.B. beş ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen ekipler ise 2 saat boyunca delil topladı.

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ…

ile oğlu 'in seslerini duyan komşuları kapıya geldiğinde korkunç gerçek manzara ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: 17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Babasını defalarca bıçakladı!
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