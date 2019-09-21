Son dakika: 17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Babasını defalarca bıçakladı!

Önceki gece Maltepe'de yaşanan cinayet ajanslara son dakika olarak düştü. İddiaya göre Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalle sakinleri yaşanan cinayetin şokunu atlatmaya çalışırken polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahıs apar topar gözaltına aldı. Polisler mahalleye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. 17 yaşındaki A.B. isimli şahıs babası Y.B. beş ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen ekipler ise 2 saat boyunca delil topladı.

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ…

Yusuf Başıgüzel ile oğlu Akın Başıgüzel'in seslerini duyan komşuları kapıya geldiğinde korkunç gerçek manzara ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...