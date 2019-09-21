Son Dakika! Minik Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada mahkemeden ilk karar! "12 tanığın ifadesi..."

Geçtiğimiz sene Haziran ayında bayram ziyareti için gittiği dedesinin evinin önünde aniden ortalardan kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen ilk duruşmadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma neticesinde mahkemeden flaş bir tutuklama kararı gelirken UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan'ın söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

KÜÇÜK LEYLA DAVASINDAN SON DAKİKA HABERİ! "BİRİLERİNİN DİLİ SÜRÇSÜN DE..."

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası ile ilgili olarak 12 tanığa dikkat çekti ve çarpıcı sözler kullandı. Leyla'nın annesi ile ilgili bir iddia öne atan Özkan, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte, detaylar;