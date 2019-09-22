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23 Eylül Pazartesi 2019 | En son nerede oldu?

Coğrafi konum bakımından ülkemiz depreme elverişli bir konumda bulunuyor. Özellikle son dönemlerde farklı illerimizde sık sık olması vatandaşların gün içerisinde ‘En son deprem nerede oldu’ sorusunu araştırmasına neden oluyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından gün içerisinde anlık depremler ölçülüyor ve internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 23 Eylül Pazartesi listesini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 08:45
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Eylül Pazartesi 2019 | En son deprem nerede oldu?

Son dönemde artan depremler nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde arama motoru üzerinden 'En son depremler nerede oldu' sorusunu aratıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi ve Araştırma Enstititüsü ise gün içerisinde yaşanan son depremleri internet sitesi üzerinden anlık olarak ölçüp paylaşıyor. Her gün yayınladığı liste ile deprem olan yerler sık sık güncelleniyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 23 Eylül Pazartesi listesini sizler için hazırladık…

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

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Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Eylül Pazartesi 2019 | En son deprem nerede oldu?
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