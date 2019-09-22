Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Eylül Pazartesi 2019 | En son deprem nerede oldu?

Son dönemde artan depremler nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde arama motoru üzerinden 'En son depremler nerede oldu' sorusunu aratıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstititüsü ise gün içerisinde yaşanan son depremleri internet sitesi üzerinden anlık olarak ölçüp paylaşıyor. Her gün yayınladığı liste ile deprem olan yerler sık sık güncelleniyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 23 Eylül Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için hazırladık…

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: