Ailesini katletti ‘pişmanım’ dedi

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İstanbul Arnavutköy'de anne babası ve kardeşlerini öldüren şüpheli Veysel A. ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında önceki gün yaşandı. İddiaya göre; şüpheli Veysel A.(24) ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Şüpheli, üvey babası Abdulkadir A. (42) annesi Kader A. (42) ve ağabeyi Serkan A.'yı (26) silahla vurarak, daha sonra da 9 yaşındaki kız kardeşi Nazlıcan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Cenazeler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Kaçan şüpheli, cinayet büro ekipleri tarafından Kocaeli Darıca'da yakalanarak İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Veysel A. ilk ifadesinde "Yaşananlar için çok pişmanım. Kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu oldu" dedi.