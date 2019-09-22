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Yangından kaçarken merdivenden düşerek öldü

MİHRİBAN KOÇAKER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Yangından kaçarken merdivenden düşerek öldü
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Mertekli Köyünde yaşayan Ertekli ailesine ait 2 katlı evin samanlığında, önceki gece yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangına uykuda yakalanan aile, kapıdan çıkamayınca balkondan kaçmak istedi. İkinci kattaki balkondan aşağıya ahşap bir merdiven sarkıtan baba Hüseyin Çelik önce kızının inmesini sağladı. Ardından da kendisi indi. Daha sonra da 55 yaşındaki eşi Hürü Erçelik inmek istedi. Ancak inerken panik ve heyecanla dengesini kaybedince başının üzerine düşen Hürü Erçelik, olay yerinde öldü. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangından kaçarken merdivenden düşerek öldü
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