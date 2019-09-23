PKK, Türk işadamını kaçırıp işkence yaptı

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İstanbul Kapalıçarşı'da köklü kuyumcu esnaflarından birinin oğlu olan E.U. (22), ticaret yaptığı yabancı uyruklu M.M.Ö. ile Irak'a gittiği sırada PKK terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. M.M.Ö.'nün de ortak olduğu iddia edilen plan dahilinde genç işadamından 300 bin dolar fidye istendi. 53 bin dolarını bulabilen işadamı, çırılçıplak soyularak fotoğrafları çekildi ve işkenceye maruz kaldı. Parayı teslim ettikten sonra serbest bırakılan genç adam, suç duyurusunda bulundu. Mağdur E.U., savcılıkta verdiği ifadede olayı şu şekilde anlattı:Kapalıçarşı'da köklü kuyumcu esnaflarından birinin oğluyum. M.M.Ö. isimli şahıs bir ay önce işyerime geldi. Ticaret yaparak güvenimi kazanmaya başladı. İşyerime sürekli gelmeye başladı. Varlıklı olduğumu anlayıp ortak ticaret yapmayı teklif etti. Çok kez görüştük, yurtdışından gelen şüpheliyi Türkiye'de ağırlamaya başladım. Sonrasında ortak olduk ve sorunsuz işleri yürüttük.Şüpheli bir süre sonra beni bir işin ayrıntılarını görüşmek için Irak'ın Süleymaniye şehrine davet etti. Ben de aramızdaki ilişkiye güvenerek 22 Mart günü şüpheli ile birlikte Süleymaniye'ye gittim. Oraya gittiğimizde bir seyyar satıcıdan yemek yedik. O seyyar satıcı gideceğimiz yere bizi bırakmak üzere aracına çağırdı. Ben, şüpheli M.M.Ö. ve satıcı araca binip biraz ilerledikten sonra bir araç önümüzü keserek durdurdu. Olayın şokunu yaşarken şüpheli ile öndeki araçtaki kişilerin beraber hareket ettiklerini anladım. Diğer araçtan peşmerge kıyafetli yaklaşık 10 kişi indi. Silah zoruyla yüzüme kar maskesi taktılar. Ardından yol kenarında bulunan çiftliğe benzeyen bir binaya götürdüler.Burada PKK terör örgütü mensubu olduklarını, onlara 300 bin dolar para vermemi istediler. Şüpheliler hemen para bulamayacağımı söyleyince beni çırılçıplak soyup işkence yaptı. Özellikle bel altı bölgeme vurup falakaya yatırdılar. Eziyetlere dayanamayıp korku içinde bir miktar para bulabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bana telefon verip parayı bulmamı istediler. Ben de işyerinde çalışan Ö.A.'yı aradım. O da aynı gün 53 bin dolar bularak şüpheli M.M.Ö.'nün aradığı kişiye parayı teslim etti.İŞKENCE gördüğü sırada çırılçıplak soyularak fotoğraflarının çekildiğini söyleyen E.U., " Önüme uyuşturucu maddeler koyarak, elime içinde mermi olmayan silah vererek fotoğraflarımı çektiler. Parayı ödemezsem bu fotoğrafları emniyete vereceklerini söyleyip tehdit ettiler. Gözlerim bağlı bir şekilde araca bindirip şehir merkezinde bir eve götürdüler. Burada 3 koruma bekledi. Ertesi gün telefonumu ve pasaportumu vererek serbest bıraktılar. Cebimdeki bin doları da aldıkları için biletimi ablama aldırdım. İstanbul'a döndükten sonra şüpheli "Artık silahlar konuşacak" diyerek tehditlerini sürdürdü. Can ve mal güvenliğim yok. M.M.Ö. ve diğer şüphelilerden şikâyetçiyim" dedi.