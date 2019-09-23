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ile neler değişecek? 23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu ne anlama geliyor?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan arama motoru, özel günlerde yaptığı sürprizler ile dikkat çekmeye devam ediyor. 23 Eylül da doodle yapıldı. Gece saatlerinden itibaren ’ı ziyaret eden vatandaşlar sonbaharı simgeleyen bir görsel ile karşı karşıya kaldılar. Sonbahar Ekinoksu hakkında detaylı bilgiye sahip olamayan kişiler ise hemen araştırma yapmaya başladı. Peki, 23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? Özellikleri ve hakkındaki tüm detaylar burada!

Giriş Tarihi: 23.9.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 10:29
Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? 23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu ne anlama geliyor?

23 Eylül , tarafından unutulmadı. Popüler arama motoru sonbaharı simgeleyen renkli bir görsel ile kullanıcılarına konunun dikkatini çekti. Gece saatlerinden itibaren arama motorunu ziyaret eden birçok kişi Sonbahar Ekinoksu ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Özellikleri nelerdir? Ne anlama gelir? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar!

SONBAHAR EKİNOKSU İLE NELER DEĞİŞECEK?

Sonbahar'ın ilk gününün gelişini Google da unutmadı. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşecek.

Peki, Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? İşte detaylar;

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Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? 23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu ne anlama geliyor?
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