Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? 23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu ne anlama geliyor?

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu, Google tarafından unutulmadı. Popüler arama motoru sonbaharı simgeleyen renkli bir görsel ile kullanıcılarına konunun dikkatini çekti. Gece saatlerinden itibaren arama motorunu ziyaret eden birçok kişi Sonbahar Ekinoksu ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Özellikleri nelerdir? Ne anlama gelir? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar!

SONBAHAR EKİNOKSU İLE NELER DEĞİŞECEK?

Sonbahar'ın ilk gününün gelişini Google da unutmadı. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşecek.

Peki, Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? İşte detaylar;