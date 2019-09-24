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'te operasyonu

'te, polis ekiplerince yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evde yakalanan Azerbaycan uyruklu kadınlardan A.K. (33) gözaltına alırken, R.A. (35) ise sınır dışı edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:13
İzmit'te fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı. Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ARACILIK EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

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İzmit'te fuhuş operasyonu
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