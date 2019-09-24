Makara koptu 2 işçi uçuruma düştü

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Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Arılı köyünde önceki akşam hidroelektrik santrali enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun ilçe jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ve AKUT ekipleri sevk edildi. Cesetler AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.