Ürdün’de Türk filmleri haftası başladı

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ÜRDÜN'ÜN başkenti Amman'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası, "Ertuğrul 1890" filmiyle başladı. Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği etkinlik, başkentteki bir otelin sinema salonunda, Türk diplomatların yanı sıra Ürdün'de yaşayan Türkler, Ürdünlüler ve çeşitli ülkelerden ziyaretçilerin katılımıyla başladı. Etkinliğe, gerçek bir öyküye dayanan Türk-Japon ortak yapımı "Ertuğrul 1890" filminin gösterimiyle başlandı. Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, Türk Filmleri Haftası'nın 5 gün süreceğini ve dünya çapında en meşhur Türk filmlerinin gösterileceğini söyledi. Eroğlu, etkinlik kapsamında gösterilecek filmler arasında "Ertuğrul 1890"ın yanı sıra "Kardeşim Benim", "Unutursam Fısılda", "Ali Baba ve Yedi Cüceler" ve "Direniş Karatay"ın yer aldığını belirtti. Türk Filmleri Haftası'nın Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendiği bilgisini veren Eroğlu, etkinliğin geleneksel hale gelmesini istediklerini sözlerine ekledi. AA