Gerek konsol gerekse PC platformu üzerinden en çok tercih edilen futbol oyunu olmayı başaran FIFA'nın çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte pek çok futbol oyunu sever oyunun sistem gereksinimlerini araştırmaya başladılar. Özellikle son dönemde bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimlerinin artması oyun severleri bu araştırmaya itiyor. Peki, FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…
Minimum:
Maksimum:
FIFA 20 KAÇ GB YER KAPLIYOR?
FIFA 20 oyununu sisteminize kurup oynamak istediğiniz takdir de bilgisayarınızda en az 50 GB depolama alanı boşluk bulunması gerekmektedir.