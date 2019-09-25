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20 neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor?

oyunları denildiği zaman akıllara ilk gelen oyunlar arasında serisi yer alıyor. EA Games’in her sene çıkardığı bu oyun serisi dünyadan olduğu gibi ülkemizdeki oyuncular tarafından da çokça tercih ediliyor. Sevilen oyun serisinin çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte merak konusu oldu. Peki, neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 01:57
FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor?

Gerek konsol gerekse PC platformu üzerinden en çok tercih edilen futbol oyunu olmayı başaran FIFA'nın çıkışını gerçekleştirmesi ile birlikte pek çok futbol oyunu sever oyunun sistem gereksinimlerini araştırmaya başladılar. Özellikle son dönemde bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimlerinin artması oyun severleri bu araştırmaya itiyor. Peki, FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

FIFA 20 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? FIFA 20 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum:

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, 8.1, 10
  • İşlemci: AMD Phenom II X4 965 ya da Intel i3-2100
  • RAM: 8 GB
  • Grafik kartı: AMD Radeon HD 7850 ya da Nvidia GTX 660
  • DirectX: 11.0

Maksimum:

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, 8.1, 10
  • İşlemci: AMD FX 8150 ya da Intel i5-3550
  • RAM: 8 GB
  • Grafik kartı: AMD Radeon R9 270X ya da Nvidia GTX 670
  • DirectX: 11.0

FIFA 20 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

FIFA 20 oyununu sisteminize kurup oynamak istediğiniz takdir de bilgisayarınızda en az 50 GB depolama alanı boşluk bulunması gerekmektedir.

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FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? FIFA 20 kaç GB yer kaplıyor?
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