Son depremler: Kandilli Rasathanesi 25 Eylül 2019 güncel liste! En son nerede deprem oldu?

Dünyada ve yurdumuzda sık sık yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Kandilli ve AFAD güncel deprem listesini her gün anlık olarak vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Özellikle dün İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki sarsıntının ardından internet üzerinden son depremler araştırmaları yoğunlaştı. İşte ülkemizde yaşanan son depremler!

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle karşı karşıya kalınacağı bir gerçektir.

Belirlenen haritaya göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin tehlike altında yaşadığı bilinmektedir. Haberimizin devamından Kandilli Rasathanesi 25 Eylül güncel deprem listesine ulaşabilirsiniz...