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: Rasathanesi 25 Eylül 2019 güncel liste! En son nerede oldu?

Dün Silivri açıklarında meydana gelen paniğe neden oldu. Rasathanesi ve tarafından anlık olarak sarsıntıların boyutları ve saatleri paylaşılıyor. Bugün Kandilli'den aldığımız bilgiye göre 'da 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Vatandaşları tedirgin eden bu ufak çaplı sarsıntılar "Büyük mi geliyor?" sorusuna neden oluyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte ülkemizde yaşanan son depremler…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 09:58
Son depremler: Kandilli Rasathanesi 25 Eylül 2019 güncel liste! En son nerede deprem oldu?

Dünyada ve yurdumuzda sık sık yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. ve güncel listesini her gün anlık olarak vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Özellikle dün 'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki sarsıntının ardından internet üzerinden araştırmaları yoğunlaştı. İşte ülkemizde yaşanan son depremler!

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle karşı karşıya kalınacağı bir gerçektir.

Belirlenen haritaya göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin tehlike altında yaşadığı bilinmektedir. Haberimizin devamından Kandilli Rasathanesi 25 Eylül güncel deprem listesine ulaşabilirsiniz...

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Son depremler: Kandilli Rasathanesi 25 Eylül 2019 güncel liste! En son nerede deprem oldu?
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