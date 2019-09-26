33 otobüs durakları neler? İşte 33 Esenler Giyimkent - Turgutreis Eminönü hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

33 otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 33 Esenler - Eminönü hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

İETT 33 OTOBÜS DURAKLARI

ESENLER GİYİMKENT KALKIŞ

1 - GİYİMKENT

Esenler

2 - ÇAMLIK

Esenler

3 - TEKSTİLKENT

Esenler

4 - TEKSTİLKENT BULVARI

Esenler

5 - İKİZ KULELER

Esenler

6 - ŞEHİT TÜRKMEN TEKİN

Esenler

7 - YÜZYIL

Bağcılar

8 - HZ. ALİ CAMİİ

Esenler

9 - İSMETPAŞA İÖO.

Esenler

10 - KARAOSMANOĞLU CAD.

Esenler

11 - HAVAALANI MAHALLESİ

Esenler

12 - TAŞOCAĞI CADDESİ

Esenler

13 - MEHMET AKİF İNAN CAD

Esenler

14 - ATIŞALANI LİSESİ

Esenler

15 - ATIŞALANI CADDESİ

Esenler

16 - ÇİFTE DUTLAR

Esenler

17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Esenler

18 - HAKYEMEZ

Esenler

19 - ESENLER

Esenler

20 - ÇİFTE BAKKALLAR

Esenler

21 - CUMHURİYET MEYDANI

Esenler

22 - ESENLER METRO

Esenler

23 - FERHATPAŞA

Esenler

24 - YAVUZ SELİM

Esenler

25 - ULUĞBEY İÖO

Bayrampaşa

26 - BAYIRÇEŞME

Bayrampaşa

27 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU

Bayrampaşa

28 - DEMİRCİLER SİTESİ

Bayrampaşa

29 - HASTANE YOLU CAD.

Zeytinburnu

30 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ

Zeytinburnu

31 - MALTEPE HASTANESİ

Zeytinburnu

32 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU

Zeytinburnu

33 - MATBAACILAR SİTESİ

Zeytinburnu

34 - TOPKAPI METROBUS

Zeytinburnu

35 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA

Zeytinburnu

36 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

37 - PAZARTEKKE

Fatih

38 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

39 - ÇAPA

Fatih

40 - FINDIKZADE

Fatih

41 - HASEKİ

Fatih

42 - YUSUFPAŞA

Fatih

43 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

44 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

45 - VEFA

Fatih

46 - UNKAPANI

Fatih

47 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

48 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

49 - KARAKÖY

Beyoğlu

50 - EMİNÖNÜ

Fatih