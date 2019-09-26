33 otobüs durakları neler? İşte 33 Esenler Giyimkent - Turgutreis Eminönü hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
33 otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 33 Esenler - Eminönü hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
İETT 33 OTOBÜS DURAKLARI
ESENLER GİYİMKENT KALKIŞ
1 - GİYİMKENT
Esenler
2 - ÇAMLIK
Esenler
3 - TEKSTİLKENT
Esenler
4 - TEKSTİLKENT BULVARI
Esenler
5 - İKİZ KULELER
Esenler
6 - ŞEHİT TÜRKMEN TEKİN
Esenler
7 - YÜZYIL
Bağcılar
8 - HZ. ALİ CAMİİ
Esenler
9 - İSMETPAŞA İÖO.
Esenler
10 - KARAOSMANOĞLU CAD.
Esenler
11 - HAVAALANI MAHALLESİ
Esenler
12 - TAŞOCAĞI CADDESİ
Esenler
13 - MEHMET AKİF İNAN CAD
Esenler
14 - ATIŞALANI LİSESİ
Esenler
15 - ATIŞALANI CADDESİ
Esenler
16 - ÇİFTE DUTLAR
Esenler
17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Esenler
18 - HAKYEMEZ
Esenler
19 - ESENLER
Esenler
20 - ÇİFTE BAKKALLAR
Esenler
21 - CUMHURİYET MEYDANI
Esenler
22 - ESENLER METRO
Esenler
23 - FERHATPAŞA
Esenler
24 - YAVUZ SELİM
Esenler
25 - ULUĞBEY İÖO
Bayrampaşa
26 - BAYIRÇEŞME
Bayrampaşa
27 - ŞEHİT ÜMİT YOLCU
Bayrampaşa
28 - DEMİRCİLER SİTESİ
Bayrampaşa
29 - HASTANE YOLU CAD.
Zeytinburnu
30 - GÜMÜŞSUYU CADDESİ
Zeytinburnu
31 - MALTEPE HASTANESİ
Zeytinburnu
32 - MALTEPE - ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU
Zeytinburnu
33 - MATBAACILAR SİTESİ
Zeytinburnu
34 - TOPKAPI METROBUS
Zeytinburnu
35 - TOPKAPI BAYRAMPAŞA
Zeytinburnu
36 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
37 - PAZARTEKKE
Fatih
38 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
39 - ÇAPA
Fatih
40 - FINDIKZADE
Fatih
41 - HASEKİ
Fatih
42 - YUSUFPAŞA
Fatih
43 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
44 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
45 - VEFA
Fatih
46 - UNKAPANI
Fatih
47 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
48 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
49 - KARAKÖY
Beyoğlu
50 - EMİNÖNÜ
Fatih