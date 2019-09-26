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firarisi Uruguay’da ev hapsinde

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
BINLERCE kişinin dolandırılmasına ilişkin 5'i firari 48 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasının görülmesine dün devam edildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları ile 11 mağdur katıldı. Duruşmada firari sanıklardan Osman Naim Kaya'nın avukatı Tuğrul Güre, müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suçtan dolayı ev hapsinde tutulduğunu belirterek, "Uluslararası istinabe yoluyla ifadesinin alınmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme Başkanı Yaşar Barutçu, avukattan Kaya'nın adresini sordu. Avukat bilmediğini beyan edince Başkan, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?" dedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
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Çiftlik Bank firarisi Uruguay’da ev hapsinde
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